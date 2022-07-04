Мік Шумахер здобув перші очки в кар'єрі пілота Формули-1: прогрес є, але до батька далеко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

У дощовій кваліфікації в Сільверстоуні німецький пілот не зміг продемонструвати конкурентну швидкість. Разом із партнером по стайні Кевіном Магнуссеном він опинився у кінці стартової решітки, де розпочав гран-прі з останнього ряду.

Проте, хороша форма під час гонки та вдала стратегія дозволили Шумахеру-молодшому поборотися за очки. 23-річний пілот балансував на межі залікової десятки всередині гонки, але скористався виїздом автомобіля безпеки на 39-му колі, замінив гуму та опинився на 8-й сходинці. Більше того, німець активно пресингував чемпіона світу Ферстаппена та ледь не випередив того на останніх метрах дистанції.

Та навіть фініш восьмим забезпечив Шумахеру-молодшому перші очки в кар'єрі. Тепер в активі німецького пілота "Хааса" 4 пункти. Щоб відкрити залік йому знадобився 31 старт у гран-прі. Нинішній сезон – другий для Міка в Королівських автоперегонах.

Його батько – семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер – розпочав яскравіше. Він не фінішував у дебютній гонці за кермом "Джордана". Але коли пересів у болід "Бенеттона" на Гран-прі Італії-1991, то відразу фінішував 5-м. А до кінця сезону встиг ще двічі фінішувати 6-м.

У другому ж сезоні Шумахер-старший не тільки вперше піднявся на подіум (Мексика-1992), а й здобув дебютну перемогу (Спа) та фінішував 3-м у чемпіонських перегонах після ветеранів Менселла та Патрезе.

Кращі справи були і в дядька пілота "Хааса" – Ральфа Шумахера. Дебютним для нього став сезон-1997 за кермом "Джордана". Він не зміг фінішувати в двох перших гран-прі (Австралія, Бразилія), але в третій гонці відразу приїхав на подіум в Аргентині за спинами Вільньова та Ірвайна.

Натомість першу перемогу Ральф Шумахер відсвяткував після переходу до "Вільямса". Німець переміг на Гран-прі Сан-Маріно в 2001 році та ще 5 разів піднімався нагору подіуму в наступні два роки. Стати чемпіоном світу він так і не зумів, але двічі завершив сезон 4-м.

Майбутнє Міка Шумахера наразі пов'язане з "Хаасом". Провідні команди чемпіонату мають тривалі контракти з нинішніми пілотами, тож його перехід до грандів на сезон-2023 малоймовірним. Інтерес до німця нібито проявляє "Астон Мартін", де він може замінити 4-разового чемпіона Себастьяна Феттеля.

Натомість колишні команди легендарного батька пілота – "Феррарі" та "Мерседес" – поки обрали роль спостерігачів. Якщо Шумахер-молодший прогресуватиме, то вони обов'язково запропонують йому контракт. Наприклад, після виходу на "пенсію" Льюїса Хемілтона. Моніторинг продовжиться вже цього тижня – 8-10 липня відбудеться Гран-прі Австрії.