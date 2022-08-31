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Мік Шумахер втратить підтримку "Феррарі" після сезону-2022, – ЗМІ

Фото: Себастьян Феттель і Мік Шумахер (twitter.com/HaasF1Team)
Автор: Антон Федорців

Подальші перспективи пілота Міка Шумахера у Формулі-1 та команді "Хаас", зокрема, залишаються туманними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motorsport.

Наприкінці року німецький гонщик втратить статус запасного пілота "Феррарі". Італійська стайня не зацікавлена в продовженні співпраці з сином 7-разового чемпіона Формули-1.

Шумахер-молодший після сезону-2022, найімовірніше, завершить 3-річний період співпраці з "Феррарі". Він став юніором академії Скудерії після тріумфу в чемпіонаті Формули-3. Італійська стайня допомогла німцю працевлаштуватися в "Хаасі".

Однак, тепер "Феррарі" втратило інтерес до Шумахера. Скудерія уклала довготривалі контракти з обомами пілотами – Леклером і Сайнсом. Партнерські взаємини з "Альфа Ромео" теж не допоможуть, оскільки тамтешні гонщики Боттас і Чжоу мають угоди на 2023 рік.

Натомість "Хаас" досі не оголосив свого рішення щодо Шумахера-молодшого. На його місце преса почала сватати колишнього гонщика команди Антоніо Джовінацці. Серед варіантів для Шумахера називають "Альпін" і "Вільямс".

Нинішній сезон Формули-1 став другим для німецького пілота. Цьогоріч він набрав перші очки в Королівських автоперегонах. Шумахер фінішував 8-м у Сільверстоуні та приїхав 6-м на Гран-прі Австрії.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен виграв Гран-прі Бельгії після старту з 14-ї позиції.

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FerrariФормула-1шумахер