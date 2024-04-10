Михайлюк не спас "Бостон" от поражения, "Сакраменто" Леня проиграл "Оклахоме": хайлайты

Защитник с навыками форварда Михайлюк начал на скамейке запасных противостояние с "Милуоки". В старте "Селтикс" вышли Холидей, Уайт, Тиллман, Тейтум и Браун.

Украинец провел на паркете более шести минут. За отведенное время он успел набрать 5 очков, сделал 1 подбор и сделал 1 ассист. Михайлюк реализовал два из двух бросков с игры – двухочковый и трехочковый. Впрочем, "Бостон" потерпел поражение от "Бакс" на выезде (91:104).

Центровый Лень в свою очередь попал в резерв "Сакраменто" в выездном матче против "Оклахомы". Стартовую пятерку "Кингз" сформировали Фокс, Эллис, Сабонис, Мюррей и Барнс.

Свое время на площадке украинец получил впоследствии. Он сыграл чуть больше десяти минут. Лень не набрал очков, но сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат оказался положительным (+7), но это не спасло от поражения (105:112).