Баскетбольный "Прометей" потерпел третье фиаско в группе Еврокубка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Еврокубок, групповой этап, 5-й тур

"Прометей" – "Париж" – 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21)

С первых минут "титаны" внешне легко захватили инициативу. Подопечные Ронена Гинзбурга успешно ушли в отрыв, и на пике преимущество слобожанцев составило +13. Однако ближе к завершению 10-минутки парижане добавили в активности и уменьшили дефицит всего до пяти пунктов.

А вот следующие две четверти стали холодным душем для "Прометея". Уже к середине второй десятиминутки "Париж" выровнял положение, а на большой перерыв ушел с 7-очковым гандикапом. А в третьей четверти отставание отечественного гранда составило уже 19 пунктов.

Лишь в финальные минуты "Прометей" снова начал играть на равных. Но, конечно, этого было мало для того, чтобы отыграться. Слобожанцы, по крайней мере, остановили отрыв парижского коллектива на более-менее приемлемом уровне. Однако чувствительное поражение отбросило команду Гинзбурга за пределы топ-6 группы A.

Самым результативным в матче стал Рональд Марч. Форвард "Прометея" набрал 21 очка, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. В составе "Парижа" больше всего набрал защитник Надир Хифи (20 пунктов).