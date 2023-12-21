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Михайлюк прервал персональную грустную серию в НБА: украинец получил рекордное время в сезоне

Фото: Святослав Михайлюк провел 11 поединков в нынешней кампании (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Резервист "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк провел противоречивый с точки зрения статистики матч против "Сакраменто Кингз" в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

Защитник с навыками форварда традиционно оказался на скамье запасных бостонцев. В стартовой же пятерке команды появились Холидей, Уайт, Порзингис, Хаузер и Браун.

Михайлюк провел на паркете 16 минут. За отведенное время он успел набрать 2 очка, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался положительным – 7 пунктов. "Селтикс" одержали уверенную победу (144:119).

Первые минуты Михайлюк получил во второй четверти. Именно здесь он оформил все подборы и ассист на трехочковый. Но постепенно выступление украинского баскетболиста приобрело черно-белые краски, когда удачные действия сменялись ошибочными. В частности, Михайлюк не порадовал бросками из-за "дуги" – 4 попытки и все неудачные.

Святослав Михайлюк в 2023 году

Летом отклонил предложение афинского "Панатинаикоса". В сентябре подписал негарантированный контракт с "Бостоном" на 1 год. Соглашение стало постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца выросла до 1,17 млн долларов.

Михайлюк неплохо проявил себя в предсезонных матчах. Самый результативный поединок сыграл против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке. На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября (3 очка и 1 ассист за 5 минут в игре).

Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 1.6 очко, 0.8 подборов, 0.4 передач, 0.4 перехвата за 7.5 минут в игре. В матче против "Кингз" прервал трехматчевую серию без результативных действий.

К слову, накануне "Прометей" упустил победу над "Лондон Лайонс" в баскетбольном Еврокубке.

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