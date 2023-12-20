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Баскетбольный "Прометей" в последней атаке драматично проиграл "Лондон Лайонс" в Еврокубке

Лондон, Среда 20 декабря 2023 23:40
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Баскетбольный "Прометей" в последней атаке драматично проиграл "Лондон Лайонс" в Еврокубке Фото: "Титаны" не смогли довести матч до победы (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" потерпел выездное поражение от английского "Лондон Лайонс" на групповом этапе Еврокубка 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 12-й тур

"Лондон Лайонс" – "Прометей" – 89:88 (28:25, 23:17, 14:22, 24:24)

Дебют встречи "титаны" оставили за собой. Подопечные Ронена Гинзбурга оторвались на 8 пунктов, но слишком расслабились. В свою очередь "львы" добавили и сумели догнать гостей еще до конца первой четверти. В конце концов, лондонцы завершили отрезок с +3.

Следующие 10 минут прошли под контролем "Лайонс". Хозяева паркета держали "Прометей" на безопасном расстоянии. На большой перерыв "Лондон" ушел с 9-очковым гандикапом. Еще немного команда Петара Божича добавила в третьей четверти, выйдя к ее середине на рубеж в 11 пунктов.

Здесь слобожанцы перехватили инициативу. "Прометей" выдал отрезок 10:0 в концовке десятиминутки и сократил отставание до минимума. После непродолжительных качелей в финальной четверти "титаны" вырвались вперед. На пике слобожанцы вели с +7, но умудрились растерять запас. Меткий же трехочковый форварда "львов" Деккера обеспечил победу лондонцев.

Поражение оставило "Прометей" на 6-й строчке группы A соревнований. "Титаны" в данный момент последним проходят в плей-офф. Рекорд команды посредственный – 6 побед, 6 поражений.

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