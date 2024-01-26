Михайлюк с крошками времени приобщился к разгромной победе "Бостона" в НБА: хайлайты украинца

Украинский баскетболист начал матч на скамейке запасных. В свою очередь в стартовой пятерке "Селтикс" появились Холидей, Уайт, Порзингис, Тейтум и Браун.

Ход событий на площадке, однако, позволил менеджеру "Бостона" Джо Маззулле использовать фактически всех доступных исполнителей. К примеру, Михайлюк провел на паркете более трех минут. За это время защитник с навыками форвардами успел набрать 6 очков.

26-летний украинец выполнил две попытки с игры, обе – на три очка. В этот раз броски Михайлюка из-за "дуги" были точными на 100%. По статистическому показателю "плюс-минус" результат универсала тоже оказался положительным (+2). "Бостон" же легко одолел "Майами" (143:110).

Святослав Михайлюк в сезоне 2023/24

Летом отклонил предложение афинского "Панатинаикоса". В сентябре подписал негарантированный контракт с "Бостоном" на 1 год. Соглашение стало постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца тогда выросла до 1,17 млн долларов.

Михайлюк неплохо проявил себя в предсезонных матчах. Самый результативный поединок сыграл против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке. На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября (3 очка и 1 ассист за 5 минут в игре).

Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 2.5 очка, 0.9 подборов, 0.3 передач, 0.3 перехвата за 7.7 минут в игре. В ноябре-декабре имел трехматчевую серию без результативных действий, но недавно получил гарантированный контракт от "Селтикс".