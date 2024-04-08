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Михайлюк помог разбить "Портленд", Лень без очков в Нью-Йорке: как сыграли украинцы в НБА

Фото: Святослав Михайлюк получил игровые минуты дома (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Звезды сборной Украины Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели очередные матчи в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации за "Бостон Селтикс" и "Сакраменто Кингз" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

26-летний Михайлюк традиционно начал на скамейке запасных. В стартовой пятерке "Селтикс" появились Холидей, Уайт, Порзингис, Хорфорд и Браун. Прежде всего, их усилиями удалось переиграть "Портленд" (124:107).

Ход событий на паркете позволил Джо Маззуле использовать и резервистов. Украинец получил ровно 12 минут, чтобы проявить свои способности. Универсал "Бостона" за отведенное время успел набрать 5 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Он реализовал по одному двух- и трехочковому (4 попытки).

В свою очередь 30-летний Лень снова оказался в роли дублера Сабониса-младшего. Литовец сформировал стартовый состав "Кингз" вместе с Фоксом, Эллисом, Мюрреем и Барнсом.

Украинец получил свои минуты позже. На площадке центровой провел свыше 9-ти минут. Очков Лень набрать не успел, но выполнил 3 подбора и отдал 3 ассиста. По статистическому показателю "плюс-минус" его результат оказался положительным (+3), а "Сакраменто" разгромил "Бруклин" (107:77).

К слову, ранее Джеймс-младший объявил решение по участию в драфте НБА-2024.

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НБАБаскетбол