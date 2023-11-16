RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Михайлюк приложился к победе "Бостона" в битве лидеров НБА: видео подвигов украинца

Фото: Святослав Михайлюк набрал 5 пунктов против "Севенти Сиксерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный исполнитель "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк получил игровое время в очередном матче регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

Украинский баскетболист на скамейке запасных начал поединок за единоличное лидерство в Восточной конференции НБА против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (117:107). В стартовой пятерке "Селтикс" появились Уайт, Холидей, Хорфорд, Хаузер и Тейтум.

Михайлюк в этот раз провел на паркете свыше 15-ти минут. Воспитанник черкасского баскетбола успел набрать 5 очков и выполнил 1 подбор. По статистическому показателю "плюс-минус" защитник с навыками форварда вышел на редкий результат 0.

Михайлюк 4 раза бросал с игры. Точными оказались две попытки украинца, в том числе один трехочковый из трех намерений отличиться из-за "дуги". Кроме того, универсал трижды сфолил. Самым же результативным в составе "Бостона" стал Джейсон Тейтум (29 пунктов).

Святослав Михайлюк в 2023 году

Летом отклонил предложение "Панатинаикоса" из Афин. В сентябре Михайлюк подписал негарантированный контракт с "Бостоном". Соглашение рассчитано на 1 год. Договор стал постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца выросла до 1,17 млн долларов.

В предсезонных матчах Михайлюк неплохо себя проявил. Универсал появился на паркете в трех поединках "Селтикс". Самый результативный матч сыграл как раз против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке.

На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября. В игре он провел почти 5 минут и успел набрать 3 очка и сделать 1 ассист. Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 2.2 очка, 0.8 подборов, 0.2 передач, 0.3 перехвата за 8 минут в игре.

К слову, ранее "Прометей" обыграл "Хапоэль" в Еврокубке и прервал серию неудач в турнире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
БаскетболНБА