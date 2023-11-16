Михайлюк приложился к победе "Бостона" в битве лидеров НБА: видео подвигов украинца

Украинский баскетболист на скамейке запасных начал поединок за единоличное лидерство в Восточной конференции НБА против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (117:107). В стартовой пятерке "Селтикс" появились Уайт, Холидей, Хорфорд, Хаузер и Тейтум.

Михайлюк в этот раз провел на паркете свыше 15-ти минут. Воспитанник черкасского баскетбола успел набрать 5 очков и выполнил 1 подбор. По статистическому показателю "плюс-минус" защитник с навыками форварда вышел на редкий результат 0.

Михайлюк 4 раза бросал с игры. Точными оказались две попытки украинца, в том числе один трехочковый из трех намерений отличиться из-за "дуги". Кроме того, универсал трижды сфолил. Самым же результативным в составе "Бостона" стал Джейсон Тейтум (29 пунктов).

Святослав Михайлюк в 2023 году

Летом отклонил предложение "Панатинаикоса" из Афин. В сентябре Михайлюк подписал негарантированный контракт с "Бостоном". Соглашение рассчитано на 1 год. Договор стал постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца выросла до 1,17 млн долларов.

В предсезонных матчах Михайлюк неплохо себя проявил. Универсал появился на паркете в трех поединках "Селтикс". Самый результативный матч сыграл как раз против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут на площадке.

На официальном уровне Михайлюк дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября. В игре он провел почти 5 минут и успел набрать 3 очка и сделать 1 ассист. Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 2.2 очка, 0.8 подборов, 0.2 передач, 0.3 перехвата за 8 минут в игре.