"Прометей" классной победой над "Хапоэлем" завершил полосу неудач в Еврокубке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Еврокубок, групповой этап, 7-й тур

"Прометей" – "Хапоэль" Тель-Авив – 98:89 (29:26, 19:23, 27:18, 23:22)

С первых минут инициативой завладели номинальные гости. "Красные демоны" даже создали небольшой гандикап, оторвавшись от слобожанцев на 6 пунктов. Впрочем, подопечные Ронена Гинзбурга быстро овладели ситуацией и уже в середине четверти играли на равных.

Впоследствии "Прометей" достиг того же преимущества в шесть очков. Однако под занавес 10-минутки немного потерял темп и завершил с +3. "Титаны" держались впереди и в течение второй четверти. Но перед большим перерывом "Хапоэль" выглядел интереснее и отправился отдыхать с миниальным запасом (49:48).

Это сильно разгневало слобожанцев. На третью четверть они вышли настроенными только на победу. После ровного старта команда Гинзбурга взяла матч под контроль и методически увеличивала собственное преимущество. По итогам отрезка "титаны" оторвались на 8 пунктов.

Еще больше преимущество "Прометея" было в последней 10-минутке. В середине четверти слобожанцы вели с +13. "Хапоэль" в финальные минуты смог лишь немного сократить отставание, но не больше. Самым результативным на паркете в этот вечер был форвард хозяев Тай Одиасе (19 очков, 3 подбора).

Благодаря победе "Прометей" вплотную приблизились к топ-6 группы A. Рекорд команды – 3 победы, 4 поражения. В следующем туре слобожанцы встретятся с "Венецией", расположившейся на 8-й строчке. Поединок намечен на 22 ноября.