Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться

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Переговоры с Россией и позиция Трампа

Российская Федерация не хочет переговоров, это все фикция. Они не будут останавливаться, если не принудить к объективному переговорному процессу. Поэтому нет опции "давайте проведем переговоры, и Россия согласится на заморозку конфликта на своих условиях". Потому что РФ может существовать только в состоянии экспансии до момента проигрыша. Нужно, чтобы наши партнеры осознавали это.

На сегодня есть понимание, какое оружие эффективно себя проявило на поле боя и в каком количестве оно должно поступать в Украину. Опять же, и у России есть большие проблемы с ресурсным насыщением. Они компенсируют это за счет Северной Кореи и Ирана, и гораздо больше инвестируют в свое производство. Поэтому инвестиции в европейские производства наращиваются, есть договоренности о поставках в течение всего 2025 года.

Для меня немного странны все страхи относительного того, приостановит ли Трамп помощь. Чтобы Россия выиграла войну и сказала, что она в мире доминирует? Концептуально это странно выглядит даже для конспирологических версий. Добровольно отдать глобальное доминирование? Россия будет вести себя гораздо наглее в международных переговорах. Не просто говорить: пусть Украина еще отдаст какую-то территорию. Россия будет настаивать на том, чтобы Европа была под ее контролем. Чтобы НАТО отвело базы на территории, где они находились до 1997 года.

Здесь (с Трампом, – ред.) вопрос только в коммуникациях, которые нужно наладить на уровне президент-президент и так далее. И вести работу, которая касается объяснения логики войны и личных мотивов Путина. Американцы уже подписали протокол о передаче власти от администрации Байдена к администрации Трампа. Это позволит команде Трампа глубже погружаться в федеральные программы, получить доступ к критически важной информации, которая четко фиксирует, каковы российские намерения. Это будет существенно влиять, на мой взгляд, на восприятие войны даже не самим Трампом, а его окружением.

Президент Зеленский говорит, что есть договоренности. Главное, чтобы они выполнялись своевременно и в полном объеме. Мы не говорим о том, чтобы что-то увеличить. Хотя бы то, что уже проговорено, чтобы оно своевременно поступало в Украину. И это будет иметь абсолютно конкретное влияние на линию фронта.

Мы понимаем, что все зависит от логистики. Если раньше мы говорили о том, что надо за счет, например, HIMARS уничтожать логистику на оккупированной территории, то теперь понимаем, что основная ресурсная российская логистика – это приграничная территория на глубину 200-300 км. И если будут масштабированы удары дальнобойными ракетами, тогда это будет существенно ограничивать Россию в ресурсном плане.

Как Украина работает с командой Трампа

Безусловно, идут интенсивные переговоры. Не хочу пока погружаться в детали, потому что все хрупкое, коммуникация только формируется. Но я думаю, что не все так однозначно: кто раньше будет коммуницировать с Трампом (Украина или Россия, – ред.), тот получит какие-то дивиденды.

Россия имеет и будет иметь определенные коммуникации. Для нее важно всех вводить в заблуждение, у нее есть компроматные и финансовые возможности. Они имеют какие-то связи, инкорпорировали большое количество людей, которые так или иначе относятся к информационной, экономической и финансовой сферам. Даже есть политики, которые интегрированы в российскую повестку дня.

Вопрос в том, что мы должны получить эти коммуникации и над этим надо работать. Тогда будет голос против голоса, и у нас всегда будет более адекватная позиция, потому что мы придерживаемся международного права. Мы говорим, что это же Запад создал правила, а Российская Федерация нарушает. Если ей это позволить, тогда все правила можно обнулить и спокойно ждать, когда войны будут масштабированы.

Если вы этого не хотите, то должны использовать опыт и коммуникационные возможности Украины. Чтобы понять, что в этой войне делать дальше. Поэтому такие отношения выстраиваются на разных уровнях. Думаю, они будут эффективны.

Я считаю, мы недостаточно четко понимаем психотипы людей, с которыми имеем дело. Путин - понятен. Трамп – тоже, это психотип лидерского характера. Играть сценарий, где у тебя вторичная роль – это точно не для него. Он прагматичный человек, абсолютно четко посчитает плюсы и минусы, которые получит. То есть ущерб от игры в российский сценарий гораздо больший, чем доходности. И, наоборот, игра в украинский сценарий гораздо более доходная с политической, репутационной и экономической точки зрения. Я не понимаю, почему Трамп должен пойти в ущерб, какая логика в этих действиях.

Чтобы публично говорить о работе с Трампом, нужно сначала все согласовать с американской стороной. Там много наших делегаций, в том числе есть военные, депутаты постоянно в коммуникации с конгрессменами и сенаторами. Есть много лоббистов, большой пласт работы проводится. Ждать, что одна-две встречи изменят диспозицию, не надо. Сегодня субъектность Украины, которая реализуется через коммуникации с США, намного больше, чем это было два-три года назад.

Как на позицию Трампа по Украине повлияет социология в США

Трамп не может не считаться с мнением американцев, но общественное мнение о помощи Украине разделено пополам. Потому что есть несколько факторов. Во-первых, электоральная кампания была жесткой, его команда хотела отделить свою внешнюю политику от политики Байдена. Но сегодня все это будет понемногу меняться.

И если мы будем вести правильную коммуникационную политику в отношении США, а они будут вносить коррективы в свою информационную политику, то мы вернемся к ситуации на начало российского вторжения, когда 70-75% американцев высказывались за поддержку Украины в полном объеме.

Особенно учитывая, что республиканцы, которые жестко реагируют на авторитарные проявления не только России, будут доминировать. И если туда добавится еще и то, что американские оружейники смогут тотально доминировать на рынке, вытесняя ту же Россию.

О настрое украинцев на заморозку войны и переговоры с РФ

Здесь нужно задавать вопрос, а точно ли Россия хочет заморозки конфликта? Точно не хочет реализовать свою ненависть, которая особенно возросла за последние три года? Потому что Украина, по сути, унизила концепцию российского величия, которая позволяла им считаться глобальным игроком. Они нас ненавидят гораздо больше, чем до полномасштабного вторжения.

С другой стороны, мы видим, какая происходит трансформация в российском обществе. Это максимально агрессивное государство, определенный "уркостан". То есть Россия не будет договариваться о каких-то цивилизованных отношениях. Она заинтересована в том, чтобы Украина перестала существовать. С Россией не о чем говорить, она будет нас убивать. И даже если ты готов договориться о чем-то, это совсем не значит, что та сторона будет это с тобой делать.

Наши люди говорят о готовности остановить войну, понятная позиция. Нужно настойчиво объяснять истинные мотивы РФ и почему нельзя с ней договориться. Это тяжело, потому что есть усталость от войны. Есть странные люди, которые хотят хайпонуть, якобы все просто, посмотрите, что пишут западные медиа. Якобы нашли быстрое решение – давайте заставим Украину проиграть. Пусть она отдаст часть территорий, а дальше пусть Россия определяет основы внутренней и внешней политики Украины. В западных медиа говорят, что есть какие-то глобальные правила, международное право, и в то же время о том, чтобы простимулировать агрессора за счет жертвы.

Это нонсенс, но дискуссия идет. И мы видим, что происходит на выборах в Европе. Есть две проблемы – непроанализированные риски, которые генерирует Россия, и общества в тех странах больше не хотят коллективной безответственной политики. Они хотят харизматичных лидеров, которые будут брать на себя ответственность, даже если неправы. Почему я считаю, что Трамп может предложить перестроить коллективную безответственность? Потому что он может показать пример: есть правило, нарушай – отвечай. Это лидерство и людям хочется получить таких лидеров в том числе в европейских странах.

Победа Трампа и удар "Орешником": готова ли Европа помогать Украине

В Европе поняли, что Россия является абсолютно неадекватной страной. Там еще есть политики, которые говорят, что если позвонят Путину и просто о чем-то его попросят, то все будет хорошо и война закончится. Но это не так, и РФ максимально жесткими ударами после звонка (канцлера Германии Олафа Шольца, – ред.) показала, что Путин хочет унижения европейцев. И когда была использована межконтинентальная баллистическая ракета, стало понятно, что нужно жестче относиться к России. Что она не остановится на границах Донецкой области.

Европа меняет политическую риторику, ускоряет те или иные логистические действия, понимает, что надо дофинансировать НАТО и возвращать его из политической в военную нишу. И понимает, что только через Украину может решить вопрос безопасности. Украина – единственная страна в Европе, которая может дожать РФ непосредственно в боевом контакте, как бы это странно ни звучало. А для этого надо насытить Украину соответствующим инструментом.

Для меня очевидно, что США должны играть в лидерство, об этом говорил уже 47-й президент. А я не понимаю, какое может быть величие, если США дистанцируются от большой европейской войны, позволят оскорбительным для альянса режимам КНДР, Ирана (который еще параллельно атакует Израиль) и России не проиграть войну, имея возможности обеспечить проигрыш. Это будет странное лидерство. Но европейцы все же хотят построить другую систему влияния и позволить себе более активно влиять на свои правила, на будущее и на тот тип Европейского Союза, который будет завтра.

О контактах и возможной помощи от Южной Кореи

Южная Корея четко понимает, насколько возрос риск эскалации на Корейском полуострове. Потому что КНДР получает боевой опыт и начнет перестраивать систему тренировок, подготовки войск и это уже будет совсем другая армия. Они тренируют своих офицеров, это будет армия с практическим опытом. Они также получат дополнительные технологии, а Россия показала, что, если не проиграет войну против Украины, будет агрессивно поддерживать КНДР. А это означает, что Северная Корея точно будет атаковать Южную.

У Южной Кореи есть прямой запрос к Украине – дайте нам опыт, давайте построим консультативные советы, будем дополнительно давать информацию и так далее. Возможно, будут обмены оружием. Понятно, изначально это важно для Украины. Южная Корея, на мой взгляд, заинтересована в том, чтобы ее оружие использовалось в Украине. Потому что они смогут потом получить опыт использования своего оружия в войне большой интенсивности.

К сожалению, у нас этих коммуникаций не было в течение 2,5 лет войны. Но главное, что эти коммуникации теперь есть, потому что и Южная Корея, и европейские страны точно понимают, что это все просто так не закончится.

(Решится ли Южная Корея на военную помощь Украине, – ред.) зависит от того, насколько она готова брать лидерство. Если вы хотите быть лидером, как бывший британский премьер Борис Джонсон с четкими позициями, то вы примите соответствующие решения. Это безотносительно к Южной Корее или Германии. Если Германия захочет принять решение, она спокойно поговорит с союзниками и получит поддержку. На мой взгляд, сегодня Германии надо демонстрировать общеевропейское лидерство. Потому что Европа может получить исторический шанс нарастить вес глобального игрока. Южная Корея также может этим воспользоваться. Достаточно четко обсудить с партнерами и сказать, что у них есть риски, которые можно решить с помощью Украины.