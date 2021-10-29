Міграція та нестача кваліфікованих кадрів: у НБУ назвали причини стрімкого росту зарплат

Зростання заробітної плати в Україні залишається високим як у номінальному, так і в реальному вираженні. Це пояснюється насамперед загальним економічним відновленням, підвищенням мінімальної зарплати, доплатами в охороні здоров'я та збільшенням зарплат у сфері освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Водночас темпи зростання реальних заробітних плат тривалий час перевищують показники економічної активності, що може свідчити про вплив і інших причин", - йдеться у звіті.

По-перше, посилюється міграційний тиск на ринок праці. Відкриття кордонів завдяки вакцинації та пожвавленню економічної активності в Європі сприяють відновленню міграційних настроїв населення. На додачу, у багатьох країнах ЄС уряди також збільшили мінімальну заробітну плату у 2021 році. Працедавці за кордоном також активно залучають українських робітників і поступово відновлюють найм українців до докризових рівнів.

По-друге, через карантин та відповідне падіння економіки змінилася структура зайнятих. Хоча в цілому під час пандемії 2020 року підприємства утримувалися від звільнення працівників, спад економічної активності все ж зумовив скорочення штатів. При цьому вірогідно під скорочення підпали найменш ефективні та, відповідно, найменш оплачувані працівники. Зокрема, 60% усіх осіб, які вибули із зайнятих у 2020 році, належали до секторів, де заробітна плата нижча, ніж середня по Україні, що в цілому відповідає світовим тенденціям. Ймовірно, це дало певний статистичний ефект на середній рівень заробітних плат.

По-третє, на ринку зберігаються диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили. В останні роки, за винятком часу пандемії, в опитуваннях підприємств неухильно набирав вагу чинник "нестачі кваліфікованих кадрів" серед причин, що стримували зростання прибутку підприємств. Під час коронакризи вплив цього чинника зменшився внаслідок скорочення економічної діяльності. Проте з початку 2021 року дефіцит якісного персоналу знову посилився, що позначилося і на зростанні заробітних плат, зазначили в НБУ.

"Вплив усіх цих чинників зберігатиметься і надалі, проте темпи зростання номінальних заробітних плат знизяться (з 19% у 2021 році до 9-13% у 2022–2023 роках) разом із сповільненням інфляції", - йдеться в прогнозі.