Міграційна криза: у Польщі за ніч затримали понад 30 біженців

У ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранти. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter .

"Білоруські служби майже щоночі пошкоджують паркан, щоб мігранти могли нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику", - йдеться у Міноборони Польщі.

З початку року у Польщі зареєстрували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами.