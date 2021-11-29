RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міграційна криза: у Польщі за ніч затримали понад 30 біженців

Автор: Іванна Шовкун

У ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранти. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter.

"Білоруські служби майже щоночі пошкоджують паркан, щоб мігранти могли нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику", - йдеться у Міноборони Польщі.

З початку року у Польщі зареєстрували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами.

Нагадаємо, у Польщі затримали трьох громадян України. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша