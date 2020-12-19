Міграційна служба назвала число білорусів, які попросили про притулок в Україні

В Україні з проханням про надання статусу біженців зверталися 15 білорусів в період з серпня по листопад. По жодному з них не було прийнято остаточне рішення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Державній міграційній службі повідомили, що відносно 10 в територіальних органах служби розпочата підготовка документів для вирішення питання щодо надання їм статусу біженців або осіб, які потребують додаткового захисту.

При цьому в міграційній службі підкреслили, що ні по одному з поданих заяв не було прийнято рішення у наданні статусу біженця або додаткового захисту, а також не було і відмов в такому статусі або захисту.

Раніше, правозахисники центру "Весна" оновили дані за кількістю політв'язнів у Білорусі. За їх даними, 157 осіб визнані політв'язнями.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади і закликав негайно звільнити понад 100 політичних в'язнів.