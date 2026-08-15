Мигранты на границе Литвы ранили пограничника и пытались затащить в Беларусь

В конце июля на литовско-белорусской границе мигранты напали на пограничника и пытались вытолкнуть его в сторону территории Белоруссии. Пострадавший получил легкие ранения и находится на больничном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал LRT.
Что произошло на границе
Инцидент произошел на участке Капчямесской пограничной заставы Варенского пограничного подразделения Службы охраны государственной границы Литвы.
По данным источников портала Lrytas, во время столкновения с мигрантами одного из пограничников легко ранили - нападавшие пытались вытолкнуть его на территорию Беларуси.
Как все началось
Первым об инциденте сообщил портал Delfi. По его информации, пограничники обнаружили туннель, прокопанный под государственной границей, и четверо сотрудников устроили засаду.
Им удалось задержать нескольких мигрантов и надеть на них наручники, но во время задержания на пограничников напали около 20 иностранцев. Сотрудникам пришлось бежать, а нелегальные мигранты - включая тех, кто уже был в наручниках, - бежали обратно в Беларусь. Пограничная служба тогда сообщила об обнаруженном туннеле и бегстве мигрантов, но ни словом не упомянула о нападении на своих сотрудников.
Что отвечает руководство
Руководитель пограничной службы Рустамас Любаевас неоднократно отрицал, что на сотрудников могли напасть – по его словам, установить такой факт служба не смогла. В то же время, по информации журналистов, именно он якобы дал пограничникам указания, что именно говорить об этом инциденте. Пресс-служба отказалась комментировать обстоятельства происшествия, сославшись на продолжающееся досудебное расследование.
Что с расследованием
На прошлой неделе прокуратура расширила и переквалифицировала расследование, начатое еще 27 июля по факту незаконного пересечения государственной границы на этом участке.
Теперь следствие также будет проверять действия ответственных сотрудников пограничной службы, которые отвечали за наблюдение, контроль и охрану границы, чтобы дать объективную оценку установленным фактам.
На днях стало известно, что Литва планирует создать болота на границе с Беларусью и Калининградской областью России - Кабинет Министров страны изменил подход к инженерным мерам и планирует сформировать там новую зону безопасности.
Подобные шаги делает и Украина: ранее сообщалось, что Киев наращивает оборонительные рубежи по всей протяженности северной границы с Беларусью.
Усиление пограничных мер в регионе происходит на фоне роста угроз со стороны России. По словам Министра обороны Литвы, российский диктатор Владимир Путин уже оценивает сценарии атак на Эстонию, Латвию и Литву, хотя окончательного решения о такой операции пока не принял.