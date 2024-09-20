Мигранты из Ганы пожаловались на Россию за принуждение против Украины

По данным издания, в начале августа 14 мигрантов из Ганы отправились на работу в Российскую Федерацию. Им обещали высокооплачиваемую работу по охране или сельскому хозяйству.

Так называемый работодатель привез ганцев в город Кострома – там мигранты якобы подписали трудовой договор. Однако выяснилось, что это был контракт с российской армией на войну с Украиной.

"Он сказал нам, что здесь, в РФ, есть возможность трудоустройства, а именно охрана и сельское хозяйство. Так что мы сами заплатили за билет на самолет и визу. Ранее он сказал нам, что это охранная работа, но когда они принесли контракт, мы думали, что это контракт на нашу учебу", - рассказал один из мигрантов.

По состоянию на 17 сентября, из 14 мужчин осталось 3, остальные пропали без вести.

Россия вербует иностранцев для войны в Украине

Напомним, что Кремль не в первый раз использует иностранцев для участия в войне против Украины. Ранее россияне пытались вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

Центр национального сопротивления сообщал, что Россия привлекла десятки тысяч наемников из Африки и Азии. Впоследствии стало известно о прибытии наемников из Кубы и Непала на оккупированные территории для участия в боевых действиях.

Однако Кремль где-то просчитался и наемники из Непала начали массово дезертировать из русской армии.

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