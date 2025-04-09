Мигрантам в США грозят солидные штрафы и конфискация имущества, - Reuters

Отмечается, что администрация президента США планирует штрафовать мигрантов за депортацию на сумму до 998 долларов в день, если они не покинут страну, а также конфисковывать их имущество в случае неуплаты штрафов. Санкции вытекают из закона 1996 года, который впервые применили в 2018 году, во время первого срока президентства Трампа.

Один из высокопоставленных чиновников администрации на условиях анонимности отметил, что штрафы планируют применять "задним числом" в течение пяти лет. Это может привести к накоплению штрафов на сумму более 1 миллиона долларов.

Администрация Трампа также рассматривает возможность конфискации имущества иммигрантов, которые не платят штрафы, о чем свидетельствуют правительственные электронные письма, с которыми ознакомилось агентство.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин в комментарии Reuters заявила, что иммигранты, которые находятся в стране нелегально, должны воспользоваться мобильным приложением, чтобы "самостоятельно депортироваться и покинуть страну немедленно". Ранее оно было известно как CBP One, а во времена Трампа его переименовали в CBP Home.

"Если они этого не сделают, то столкнутся с последствиями. Это штраф в размере 998 долларов в день за каждый день, когда нелегальный иностранец просрочил окончательный приказ о депортации", - сказала Маклафлин.

Министерство внутренней безопасности предупредило о введении штрафов в своей заметке в соцсетях от 31 марта.

Согласно просмотренным Reuters электронным письмам, Белый дом требует от Таможенной и пограничной службы США решить вопрос штрафов, конфискации имущества мигрантов, которые не платят, и продажи их активов. Еще одним вариантом конфискации имущества может стать отдел конфискации гражданских активов Министерства юстиции.

Запланированные штрафы касаются примерно 1,4 миллиона мигрантов, которые были депортированы по решению иммиграционного судьи.

Давление Белого дома

Во время своего первого срока Трамп сослался на закон 1996 года, чтобы наложить штрафы в сотни тысяч долларов на девять мигрантов, которые искали убежища в церквях. Администрация отозвала штрафы, но затем продолжила накладывать меньшие штрафы на сумму около 60 тысяч долларов на человека в отношении как минимум четырех мигрантов.

Президент Джо Байден отменил эту политику санкций после вступления в должность в 2021 году.

Скотт Шухарт, высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во времена Байдена, отметил, что мигранты и их сторонники могут оспорить штрафы в суде, однако сама по себе угроза может иметь сдерживающий эффект.

"Их цель не в том, чтобы обеспечить соблюдение закона, а в том, чтобы посеять страх в общинах", - сказал он.

Как отмечает Reuters, предложенный арест имущества мигрантов, которые не выполняют окончательные приказы о депортации, может повлиять на граждан США или постоянных жителей их домохозяйств.

Согласно оценкам иммиграционной правозащитной группы FWD.us, около 10 миллионов мигрантов, не имеющих правового статуса или временной защиты, проживают с гражданами США или постоянными резидентами в так называемых "домохозяйствах со смешанным статусом".

Высокие штрафы могут ударить по иммигрантам с низким уровнем дохода. Анализ данных переписи населения 2019 года, проведенный внепартийным Институтом миграционной политики, показал, что 26% домохозяйств с нелегальными иммигрантами имеют доходы ниже федеральной черты бедности.

Трамп заявил, что люди с окончательным решением о депортации должны быть приоритетными для высылки, хотя многие из них имеют семьи, работу и налаженные связи в США.

Совет национальной безопасности Белого дома и заместитель руководителя аппарата по вопросам политики Стивен Миллер требовали от Погранично-таможенной службы США администрировать штрафы и осуществлять конфискацию, сообщил чиновник службы в электронном письме агентству.

В то же время, обнародованная днем ранее служебная записка, с которой ознакомилось агентство Reuters, содержала аргументы в пользу того, чтобы эту функцию взяла на себя Иммиграционная и таможенная полиция США. В записке говорилось о том, что системы Погранично-таможенной службы пока не поддерживают этот вид иммиграционных штрафов и что их модернизация может привести к значительным затратам и задержкам во внедрении.

В записке также отмечалось, что Погранично-таможенная служба США потребует не менее 1000 новых помощников юристов, по сравнению с 313 нынешними сотрудниками. Однако дата вступления в силу штрафов остается неизвестной.