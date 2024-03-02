RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не мог спать из-за тревог. В Хмельницком мужчина через суд добился компенсации от РФ

Фото: мужчина подал в суд иск на РФ из-за ночных тревог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Хмельницкой области мужчина подал в суд иск против России из-за того, что ночные воздушные тревоги мешают ему спать. Суд постановил выплатить ему компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Хмельницкого апелляционного суда.

Как говорилось в иске мужчины, он ежедневно испытывает стресс из-за воздушных тревог и пребывания в укрытии, а потому не может "нормально спать". Дополнительный дискомфорт, как отметил мужчина в своем иске, ему наносит созерцание разрушенных зданий в Хмельницком.

Также мужчина пожаловался на лидеров общественного мнения, из-за которых у него "накопился психологический негатив" и "ускорились процессы старения".

Истец требовал взыскать в свою пользу 120 тысяч гривен моральной компенсации от России и 1 гривну за ущерб, причиненный ему Украиной из-за "недобросовестной деятельности органов государственной власти".

Хмельницкий горрайонный суд отказал в иске, но мужчина подал апелляцию в Хмельницкий апелляционный суд. Тот в итоге постановил, чтобы Россия выплатила ему 200 тысяч гривен компенсации за моральные страдания.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды могут подать новый иск против России по делу сбитого над Донбассом малайзийского рейса MH17.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийСуд