Мог играть с Мудриком или Зинченко, но присоединился к Цыганкову: еще один украинец в "Жироне"

19-летний Крапивцов почти полгода путешествовал по Европе с намерением трудоустроиться в каком-то клубе. Он потенциально мог стать одноклубником Зинченко и Мудрика. Но присоединился к команде Цыганкова.

Еще летом вратарь имел шанс подписать контракт с "Челси". Он успешно прошел медосмотр, работал с молодежной командой, а также участвовал в тренировках с основным составом. Его фото в форме "синих" даже появлялось в соцсетях клуба. Однако из-за лимита на игроков с неевропейскими паспортами лондонцы не смогли заявить Крапивцова.

После этого голкипер отправился в лондонский "Арсенал". Но оформить сотрудничество с "канонирами" тоже не удалось. Интерес к украинцу также приписывали немецкому "Вердеру", английским "Саутгемптону", "Сандерленду" и "Халл Сити".

В конце концов Крапивцов оказался на просмотре в "Жироне". Он несколько недель тренировался с основной командой, прошел медосмотр и заключил контракт с каталонским клубом до 2029 года. Для подписания украинца не надо было ждать открытия трансферного окна, поскольку, после ухода из СК "Днепр-1" он получил статус свободного агента.

Кто такой Владислав Крапивцов

Уроженец Харькова не успел дебютировать на взрослом уровне в УПЛ. Он провел два сезона за команду U-19 "Днепра-1". В чемпионате Украины среди юношеских команд вратарь сыграл 44 матча.

На радары зарубежных клубов Крапивцов попал после чемпионата Европы среди 19-летних. Прежде всего его стараниями сборная Украины дошла до полуфинала соревнований, где драматично уступила Франции U-19. Страж ворот "сине-желтых" был признан лучшим голкипером турнира.