Мифы и реальность: что ждет учеников 10-12 классов после реформы образования

Естественные науки остаются обязательными

Один из самых распространенных мифов о реформе старшей школы - это отсутствие естественных наук в 10-12 классах. На самом деле естественные предметы остаются важной частью обучения. В 10-11 классах они будут обязательными для всех учеников, а в 12 классе - для тех, кто выбрал естественный профиль или хочет изучать эти предметы на выборочном уровне.

Обязательные предметы

Все ученики 10-12 классов, независимо от выбранного профиля, будут изучать:

украинский язык и литературу,

историю и гражданское образование,

математику,

иностранные языки,

защиту Украины,

физическую культуру.

Эти предметы обеспечивают необходимое базовое образование для каждого человека и подготовку к будущему, независимо от профессии, отмечают в МОН.

Преимущества реформы

Реформа старшей школы направлена на уменьшение нагрузки на учеников, обеспечение лучшей подготовки по профильным предметам и индивидуальный подход к каждому ученику. Старшеклассники смогут углубленно изучать профильные дисциплины, уменьшить потребность в репетиторах и повысить качество образования.

Реформа позволяет адаптировать обучение к интересам и потребностям учащихся. Каждый ученик сможет выбирать профильные и выборочные курсы, что позволит сосредоточиться на тех предметах, которые важны для будущего обучения и профессионального развития.

МОН активно работает над подготовкой к внедрению реформы, разрабатывая новую образовательную программу, методические материалы и пилотирование.