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Мифы и реальность: что ждет учеников 10-12 классов после реформы образования

Фото: Старшеклассница учит уроки (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине готовят новую учебную программу для старшеклассников, которая предусматривает больше свободы в выборе предметов и уменьшение нагрузки. Вокруг нововведений уже существует много мифов.

Какие изменения ждут учеников 10-12 классов, и какие предметы будут обязательными, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Естественные науки остаются обязательными

Один из самых распространенных мифов о реформе старшей школы - это отсутствие естественных наук в 10-12 классах. На самом деле естественные предметы остаются важной частью обучения. В 10-11 классах они будут обязательными для всех учеников, а в 12 классе - для тех, кто выбрал естественный профиль или хочет изучать эти предметы на выборочном уровне.

Обязательные предметы

Все ученики 10-12 классов, независимо от выбранного профиля, будут изучать:

  • украинский язык и литературу,
  • историю и гражданское образование,
  • математику,
  • иностранные языки,
  • защиту Украины,
  • физическую культуру.

Эти предметы обеспечивают необходимое базовое образование для каждого человека и подготовку к будущему, независимо от профессии, отмечают в МОН.

Преимущества реформы

Реформа старшей школы направлена на уменьшение нагрузки на учеников, обеспечение лучшей подготовки по профильным предметам и индивидуальный подход к каждому ученику. Старшеклассники смогут углубленно изучать профильные дисциплины, уменьшить потребность в репетиторах и повысить качество образования.

Реформа позволяет адаптировать обучение к интересам и потребностям учащихся. Каждый ученик сможет выбирать профильные и выборочные курсы, что позволит сосредоточиться на тех предметах, которые важны для будущего обучения и профессионального развития.

МОН активно работает над подготовкой к внедрению реформы, разрабатывая новую образовательную программу, методические материалы и пилотирование.

Напомним, с 2027 года в Украине начнется реформа старшей школы, которая предусматривает возможность для учеников выбирать профиль обучения и изучать предметы и курсы на углубленном уровне. Однако для всех учеников будут оставаться обязательными дисциплины, охватывающие основные направления образования.

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