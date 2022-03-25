МЗС про заяви Угорщини: ми вже чули ці наративи від чиновників Росії

Угорщина не підтримуватиме розширення санкцій проти Росії. Речник МЗС прокоментував ці заяви у себе на сторінці у Facebook.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спікера МЗС у Facebook .

"Ми вже чули ці наративи від російських чиновників", - заявив речник МЗС.

Він додав, що тепер мова не тільки про інтереси і безпеку українського народу, а й про фундаментальні принципи, на яких заснована Європа, зокрема угорське суспільство.

"Підтримати однією рукою Україну, іншою фінансувати агресію РФ, закупівля нафти і газу - це, власне, дати Росії більше простору для крокування і вбивства", - підсумував Ніколенко.