МЗС про заяву Мюнхенської конференції: це приватна ініціатива

Заява щодо кроків для посилення безпеки в Україні, опублікована сьогодні на сайті Мюнхенської конференції, є не офіційним документом, а приватною ініціативою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко в коментарі "Укрінформ".

За словами Зеленко, опублікована заява "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" була приватною ініціативою певної групи політиків, тому її видалили з сайту Мюнхенської конференції. Керівництво конференції також не визнає офіційності опублікованого плану.

"Документ був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні, зокрема збройної агресії Росії проти нашої держави", - заявила вона.

Крім того, положення, викладені в опублікованому документі, не відповідають офіційній позиції української влади.

Нагадаємо, сьогодні на сайті Мюнхенській конференції з'явився документ, який містив 12 кроків для досягнення миру в Україні. У документі йшлося про необхідність відновлення СЦКК на Донбасі, розширення тем переговорів "нормандської четвірки" та інші гуманітарні аспекти. При цьому в заяві не було жодного згадування про те, що Росія має вивести війська з Донбасу, а також повернути Україні окупований Крим.

Також РБК-Україна писало, що скандальний документ зник з сайту Мюнхенської конференції з безпеки. При переході за посиланням з'являлося повідомлення про те, що посилання не працює або контент міг бути переміщений.