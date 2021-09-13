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МЗС про затримання росіянина Франчетті в Чехії: працюємо над передачею до України

Автор: Артем Горовенко

Українська сторона підтверджує, що затримання росіянина Олександра Франчетті (учасника окупації Криму) в Чехії сталося на запит Києва. На сьогодні завершуються процедури щодо його передачі нашій країні.

Про це з коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що вчора правоохоронні органи Чехії на запит України затримали росіянина в міжнародному аеропорту Праги.

"Затримання стало результатом узгоджених дій українських та чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за вчинення низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму. Українська сторона в даний час працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, вчора стало відомо про затримання Франчетті - організатора угруповання "Північний Вітер", яке відповідало за виявлення нібито екстремістських груп, а також за охорону ліній електропередач і газопроводу.

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КримЧехия