МЗС виступив з заявою через порушення прав людини в Криму

Міністерство закордонних справ (МЗС) України рішуче засуджує триваюче погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова на тлі поширення пандемії. У МЗС назвали імена людей, права яких порушують.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У міністерстві заявили, що РФ використовує загострення гуманітарної ситуації як димову завісу виключно для подальшого наступу на права і свободи кримчан. Також у МЗС нагадали про незаконний військовий призов в Криму, указ російського президента про позбавлення громадян України права власності на землю на півострові.

"Більше того, вже понад три роки Російська Федерація як окупаційна держава ставить себе вище Міжнародного суду ООН, ігноруючи його наказ, який вимагає відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та має на меті захистити самобутність української та кримськотатарської громади в умовах тимчасової окупації. Замість того, щоб слідувати букві і духу рішення найвищої судової інстанції у світі, Москва вдалася до традиційних для неї методів – фабрикування контрольованих "кишенькових" національних організацій для спотворення жорсткої реальності", - йдеться у повідомленні.

МЗС нагадав про триваючі судові процеси, політично та релігійно вмотивоване незаконне позбавлення волі, переслідування громадських активістів має на меті посилити тотальну атмосферу страху в окупованому Криму. Лише за останній час справжню ціну «справедливості» окупаційного правосуддя відчули Наріман Мемедемінов, Денис Кашук, Едем Бекіров, Сервер Мустафаєв, Едем Смаілов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекірьяєв, Мемет Белялов, Ернес Аметов, Енвер Сейтосманов та багато інших.

Попри вимогу Генеральної Асамблеї ООН, закріплену в резолюції 73/263, досі в російських застінках залишається Емін-Усеїн Куку.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України планує 22 травня подати в Міжнародний морський трибунал меморандум проти Російської Федерації у справі про захоплення в полон українських моряків поблизу Керченської протоки.

Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону українські моряки отримали статус учасників бойових дій.