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МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади

Фото: (глава МЗС Угорщини Петро Сійярто flickr by U s Department of State)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Угорщини Петро Сійярто повідомив, що в МЗС викликали посла України в Будапешті Любов Непоп через нібито образливі заяви українських лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Facebook.

"Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасті у війні і жалості до волі угорського народу неприйнятні! Українським лідерам пора припинити ображати Угорщину і взяти до відома волю угорського народу. Для того, щоб зробити це ясним і зрозумілим, сьогодні вранці ми запросили посла України в Будапешті в МЗС", - написав він.

При цьому глава МЗС підкреслив, що Угорщина засуджує військову агресію і підтримує суверенітет України.

"Ми впустили сотні тисяч біженців, які рятуються втечею, і ми доставляємо сотні тонн продовольства та іншої допомоги в рамках найбільшої гуманітарної операції в історії нашої країни", - написав Сійярто.

Він підкреслив, що безпека Угорщини та угорського народу має першорядне значення, додавши, що війна не їх, тому угорці хочуть залишатися осторонь.

"Ми не хочемо ризикувати світом і безпекою угорського народу, тому ми не будемо поставляти зброю і не будемо голосувати за енергетичні санкції. З усіх цих питань угорський народ чітко висловив свою думку в неділю і прийняв ясне рішення. Я думаю, що все було досить ясно і зрозуміло", - додав глава МЗС.

Сійярто висловив розуміння, що в українців був би інший інтерес, і він не збирається з ними сперечатися.

"У них на першому місці інтереси українців, а у нас на першому місці інтереси угорського народу. Однак ми не можемо залишити без уваги одну річ: ніхто не може дозволити собі кваліфікувати демократичне рішення угорського народу", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан після перемоги на виборах може продовжувати загравати з Росією і Путіним, але це триватиме недовго.

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