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МЗС заспокоює: переговори щодо звільнення моряків тривають


Заступник міністра закордонних справ розповіла про графік представників МЗС України на найближчі пару місяців

Міністерство закордонних справ, незважаючи на вибори президента, продовжує займатися питаннями звільнення українських моряків, а також іншими питаннями, які стосуються порушень Росією міжнародного права. Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила в Facebook

"Хочу запевнити, що поки політики займаються виборами, ми дипломати продовжуємо займатися звільненням наших моряків, так і іншими справами про порушення Росією норм міжнародного права, які ведемо протягом останніх чотирьох років", - написала вона.

За словами Зеркаль, завтра, 23 квітня, в Палаці Миру в Гаазі запланована зустріч з російською стороною у форматі "обміну думками", передбаченого Конвенцією ООН по міжнародному праву. Вимоги України до РФ залишаються незмінними - усунути порушення міжнародного права і звільнити українських моряків і кораблі, які у листопаді 2018 року були захоплені в Керченській протоці.

Крім того, 6-7 травня в Гамбурзі відбудуться слухання у Міжнародному трибуналі з морського права на вимогу України звільнити моряків і кораблі. Рішення має бути ще до кінця травня, зазначила Зеркаль.

3-7 червня в Гаазі відбуватимуться тижневі слухання у Міжнародному суді ООН щодо порушень Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації. 10-14 червня, за словами дипломата, в Гаазі відбудуться слухання у справі про порушення Росією прав України як прибережної держави.

Крім того, в порядку денному консультації з партнерами та допомога адвокатам, які захищають моряків.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

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