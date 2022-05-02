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МЗС України про заяву Лаврова з приводу євреїв: поставив під сумнів Голокост

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятним заяву Сергія Лаврова про те, що євреї нібито "найзапекліші антисеміти". У відомстві зазначили, що глава російської дипломатії поставив під сумнів існування Голокосту.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко

"Антисемітські випади міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в бік президента України і євреїв абсолютно неприйнятні. Росія вже занадто глибоко загрузла у своїй нісенітниці, виправдовуючи варварську агресію проти України", - підкреслили в МЗС.

Зазначається, що такою заявою Лавров поставив під сумнів існування не лише української нації, а й Голокосту. Глава російської дипломатії образив пам'ять мільйонів євреїв, загиблих від рук нацистів під час Другої світової війни.

"Уряд Ізраїлю вже назвав заяви Лаврова "жахливою історичною помилкою", - додав спікер.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відзначив глибоко укорінений антисемітизм російських еліт. За його словами, це демонструє всьому світу, що путінська Росія цілеспрямовано вирощує "перевагу" росіян і ненависть до інших народів.

"Разом ми повинні зупинити Росію зараз, поки її агресивна політика не призвела до ще більш катастрофічних наслідків", - підкреслив Кулеба.

МЗС України висловило солідарність з єврейським народом і закликало уряди всіх країн світу дати рішучу відповідь Росії. У відомстві виступили за ще більшу ізоляцію Москви, накладення ембарго на російську нафту і газ, збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, яка зараз протистоїть агресії РФ.

Нагадаємо, раніше на заяву Лаврова відреагував Офіс президента України. Там назвали слова російського дипломата печерним антисемітизмом і висловили солідарність з єврейським народом.

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