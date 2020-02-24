МЗС України висловив протест за "російський Крим" на Міжнародній туристичній ярмарці

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Увагу посла Сербії було залучено до неприпустимість спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації АРК

У понеділок, 24 лютого, в Міністерство закордонних справ України був запрошений посол Сербії в Україні Ацу Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Facebook.

Як повідомляється, посол був викликаний за фактом розміщення на російському стенді в рамках Міжнародної туристичної ярмарки в Белграді назви та символіки т. н. "Республіки Крим".

"Увага посла Сербії було залучено до неприпустимість спроб легалізації Російською Федерацією на міжнародній арені окупації Автономної Республіки Крим, а також передано вимогу, щоб подібні факти не повторювалися в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Йованович визнав зазначений факт, а також підтвердив незмінність підтримки територіальної цілісності і державного суверенітету України з боку Сербії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в грудні минулого року Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість з-за візиту представників окупаційної адміністрації Криму в Белград. Під час візиту були проведені зустрічі з депутатами парламенту Сербії, а також представники кримської влади" взяли участь у конференції "Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією і визнання волевиявлення народу Криму".

Крім того, МЗС висловило рішучий протест у зв'язку з незаконною поїздкою депутата російської Держдуми Олексія Журавльова на окуповану територію Донбасу в Золотом.