МЗС України про збори в ООН щодо Криму: Росія знову дискредитувала себе

Росія влаштувала збори в ООН з Криму, щоб розповісти спотворені факти про ситуацію на півострові. І цим знову дискредитувала себе.

Про це сказано в коментарі пресс-служби Міністерства закордонних справ України.

В релізі МЗС розповів про нараду в ООН, організованому постпредом Росії в організації. Воно було присвячене Криму.

"Підсумки обговорення в черговий раз показали триваючу ізольованість Росії, єдність більшості членів Радбезу ООН щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини, що здійснюються окупаційною адміністрацією на півострові", - сказано в заяві МЗС

У Міністерстві додали, що "скликавши пропагандистської захід, Росія в черговий раз сама себе дискредитувала".