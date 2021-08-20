У МЗС України прокоментували нові арешти кримських татар в окупованому Криму

Таку думку висловила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій одна і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб ніякої присутності опору не було. Це така зачистка", - сказала Джапарова.



За її словами, всі п'ять затриманих - це активісти, "які відвідували судові засідання, допомагали родичам".

"Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти", - пояснила дипломат.



Вона підкреслила, що всі українські політв'язні, які знаходяться в Криму або на території Росії, "мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною".