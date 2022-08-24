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У МЗС України закликали створити міжнародний трибунал з розслідування злочинів РФ

Фото: МЗС України закликало створити трибунал з розслідування агресії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У МЗС закликають всі держави та організації підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Ми закликаємо всі держави і організації підтримати створення спеціального трибуналу з приводу злочину агресії проти України. Разом ми повинні докласти зусиль до того, щоб режим Путіна втратив весь свій вплив у світі й здатність вести загарбницькі війни проти суверенних держав", - йдеться у зверненні на сайті МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство також закликаємо міжнародних партнерів ввести повне нафтогазове ембарго, розширити секторальні та персональні санкції проти Росії, російських еліт і державних підприємств, а також повністю відрізати Росію від західної банківської системи.

На думку дипломатів, урок 2014 року, коли РФ окупувала Крим і розв'язала війну, дуже чіткий: будь-який компроміс з Кремлем сьогодні обернеться ще жорсткішою агресією завтра.

Створення трибуналу щодо злочинів Росії

Раніше ми писали, що за словами Кулеби, трибунал для президента Росії Володимира Путіна за військові злочини в Україні обов'язково буде, однак на його створення потрібен час.

Також глава МЗС України повідомив, що існують проблеми зі створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення Спецтрибуналу.

Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів щодо притягнення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і широко відомий міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

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