МЗС України закликає готувати сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії

У заяві йдеться, що МЗС вітає "зелене світло" з боку ЄС щодо введення шостого пакету санкцій з ембарго на постачання російської нафти.

"Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю... Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить зворотний відлік до краху російської економіки і військової машини", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У той же час МЗС розчарований позицією Угорщини щодо нафтового ембарго, яка вилилася в те, що обмеження не стосується поставок за трубопроводами. Тим не менш, Київ сподівається, що вже до кінця року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи.

"МЗС України закликає ЄС негайно приступити до підготовки сьомого пакету санкцій проти РФ, який включатиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції", - йдеться в заяві.