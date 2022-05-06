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"Країна кривих дзеркал". Росія створила псевдореспубліки і сама собі призначила "послів", - МЗС

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 17:56
"Країна кривих дзеркал". Росія створила псевдореспубліки і сама собі призначила "послів", - МЗС Фото: МЗС України відреагував на призначення "послів ЛДНР" в Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Так звані "народні республіки" окупованих територій Донецької та Луганської областей призначили так званих послів у Росії. Міністерство закордонних справ України попередило, що цих "дипломатів" чекає найсуворіша відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"ЗМІ: "республіки" ОРДЛО призначили "послів у Росії", - написав на своїй сторінці в Facebook Ніколенко.

Дипломат додав, що Росія-країна кривих дзеркал, яка створила на українській території псевдореспубліки. Він уточнив, що Москва сама собі і призначила так званих "послів".

"Цих "дипломатів" чекатиме найсуворіша відповідальність. Так само як і інших зрадників", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про призначення "послом" від так званої "ЛНР" в Росії колишнього прессекретаря Віктора Януковича-Родіона Мірошника.

Зазначимо, також свого "посла" призначили і в "ДНР".

Як повідомляло РБУ-Україна, за кілька днів до вторгнення в Україну Володимир Путін офіційно визнав так звані "ЛДНР".

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