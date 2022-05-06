"Країна кривих дзеркал". Росія створила псевдореспубліки і сама собі призначила "послів", - МЗС

Так звані "народні республіки" окупованих територій Донецької та Луганської областей призначили так званих послів у Росії. Міністерство закордонних справ України попередило, що цих "дипломатів" чекає найсуворіша відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка .

"ЗМІ: "республіки" ОРДЛО призначили "послів у Росії", - написав на своїй сторінці в Facebook Ніколенко.

Дипломат додав, що Росія-країна кривих дзеркал, яка створила на українській території псевдореспубліки. Він уточнив, що Москва сама собі і призначила так званих "послів".

"Цих "дипломатів" чекатиме найсуворіша відповідальність. Так само як і інших зрадників", - підкреслив Ніколенко.