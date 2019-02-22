В МЗС Укрїни відреагували на заяву Угорщини про "напівфашистський" закон

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МЗС заявили, що український закон про освіту пройшов експертизу Венеціанської Комісії

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) відреагували на заяву голови адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, що український закон про освіту є "напівфашистським". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

У МЗС зазначають, що Закон України "Про освіту" ухвалений відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародних зобов'язань. Також він пройшов експертизу Венеціанської Комісії. Рекомендації перебувають у стадії виконання.

"Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як "напівфашистський закон", як і фактами щодо його змісту", - йдеться у заяві МЗС України.

Також у прес-службі зазначили, що в Україні ні уряд, ні суспільство не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною.

Нагадаємо, сьогодні Гергей Гуйяш заявив, що український закон про освіту є "напівфашистським". Також відповідаючи на питання про майбутні вибори в Україні, Гуйяш зазначив, що сподівається на зміну влади в Києві і на більш продуктивний діалог з новою адміністрацією.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна налаштована на поліпшення украинско-угорських відносин. Пізніше посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив про готовність Будапешта допомагати євроінтеграції Києва.