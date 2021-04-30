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МЗС України відреагувало на марш до дня створення дивізії СС у Києві

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на проведення у Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина". У відомстві засудили "будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС".

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Як нагадали у міністерстві, пропаганда тоталітарних режимів, до яких належить і націонал-соціалістичний, заборонена на території України.

"За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві провели марш вишиванок до дня створення дивізії СС "Галичина".

Проведення цього заходу розкритикували в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю. У відомстві закликали українську владу засудити усі подібні явища і не допустити їх повторення.

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