МЗС України засуджує приїзд французьких депутатів до Криму на річницю анексії

Порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України

Министерство иностранных дел (МИД) Украины решительно осудило поездку группы французских политиков в оккупированный РФ Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба МИД.

В МИД заявили, что действия этих французских политиков являются прямым попустительством агрессору.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает поездку группы французских политиков в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым. Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины", - говорится в сообщении..

Дипломаты подчеркнули, что в очередной раз требуют от всех иностранных граждан четко придерживаться "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

"Нарушители будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прилетит 13 марта в оккупированный Крым, чтобы принять участие в мероприятиях к пятилетию аннексии полуострова.