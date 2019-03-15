МЗС України засуджує напад на мечеті в Новій Зеландії

Український консул уточнює, чи немає серед постраждалих українців

МИД Украины осудил теракт в Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

Сообщается, что сейчас консул Украины в Австралии поддерживает контакт с МИД Новой Зеландии с целью уточнения, могут ли быть среди пострадавших граждане Украины.

"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, массовые расстрелы в двух мечетях на востоке Новой Зеландии произошли утром 15 марта.

по данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.