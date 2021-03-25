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В Україні змінили порядок конкурсу на держслужбу

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 11:38
В Україні змінили порядок конкурсу на держслужбу Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення конкурсу на державну службу. Уряд схвалив відповідну постанову.

Про це повідомляє урядовий портал.

Документ передбачає, що співбесіда для визначення переможця (переможців) конкурсу може відбуватися дистанційно в режимі відеоконференції.

Членам конкурсної комісії дозволили брати участь у її засіданнях дистанційно в режимі відеоконференції.

Також зменшили й кількість кандидатур, які визначає Комісія з питань вищого корпусу державної служби та конкурсна комісія, для обрання переможця конкурсу - з п’яти до трьох осіб.

Нагадаємо, на початку березня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні відновлять конкурси для державних службовців.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила цей закон з пропозиціями президента.

Так, раніше Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Глава держави хотів, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.

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