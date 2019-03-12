МЗС України: дія Договору про дружбу з Росією припиняється з 1 квітня

Україна у своїх нотах щодо договору пропонувала вирішити усі спори в судових органах

В ноте МИД РФ есть подтверждение того, что Договор о дружбе утрачивает силу с 1 апреля 2019 года. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила в Facebook.

По словам Зеркаль, эмоциональная "газовая атака" МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, обнародованных по этому поводу, лишь подтверждают насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно.

"11 марта 2019 года МИД Российской Федерации подтвердил получение ноты МИД Украины о непродлении действия Большого договора, которое было направлено Москве еще 21 сентября 2018 года. Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права Россия не могла сделать иначе", - отметила Зеркаль.

Зеркаль также обратила внимание на то, что Украина в своих нотах относительно Большого договора постоянно предлагает решить все споры в судебных органах, в частности в Международном Суде ООН.

"Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем незавуальована. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными - "договорняки" вместо договоров. Надеюсь, что 1 апреля станет точкой невозврата и отношения, базирующиеся на "договорняках" никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь", - написала она.

Также министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал ноту РФ и заявил, что "с ответом они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде бы только сама Украина систематически нарушала Договор".

Напомним, 11 марта из-за приостановки действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту. В МИД России подчеркнули, что власть "ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".