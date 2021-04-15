RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС Туреччини про конфлікт Росії та України: ми не підтримуємо жодну з сторін

Автор: РБК-Україна

Туреччина в конфлікті між Росією та Україною не підтримує жодну зі сторін. У той же час вона готова допомогти врегулювати його дипломатичним шляхом.

Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

За його словами, Анкара зацікавлена в тому, щоб Чорне море було морем миру.

"Ми виступаємо за це, але в даний час напруженість між Україною та Росією перешкоджає цьому... Наші відносини як з Росією, так і з Україною, прекрасні. Ми пропонуємо обом країнам врегулювати проблеми мирним шляхом", - зазначив Чавушоглу.

Він підкреслив, що Туреччина розвиває з Росій відносини в торгівлі, енергетиці та інвестиціях.

"Іноді, коли ми знаємо позицію протилежної сторони (України, - ред.), ми можемо зустрітися разом. Ми не приймаємо сторону будь-якої з двох країн. Наша позиція є зрозумілою, збалансованою і конструктивною", - додав міністр.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що конфлікт на Донбасі має вирішитися мирним шляхом.

Проте міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг Туреччину від підживлення "мілітаристських настроїв" України, згадавши поставки бойових безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаТурция
Читайте також
"Ми не боїмося": Кулеба звернувся до Росії на тлі стягування військ до кордонів
Прогноз погоди