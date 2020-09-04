МЗС вимагає введення санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ввести санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Також Україна вимагає переглянути політику щодо "Північного потоку-2".

Про це голова відомства заявив на брифінгу.

За його словами, Захід має задіяти дієві механізми впливу.

"Україна виходить з того, що на даний момент наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці РФ, повинні задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та перегляд політики щодо будівництва газопроводу" Північний потік-2 ", - сказав Кулеба.

Зазнаяимо, уряд Німеччини заявив про отримання доказів отруєння Навального. Залишки отрути в організмі опозиціонера знайшли німецькі військові.

Нагадаємо, Європейський Союз пригрозив санкціями через отруєння Навального.

Також США можуть ввести санкції проти Росії через отруєння Навального.