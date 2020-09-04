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МЗС вимагає введення санкції проти Росії

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ввести санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Також Україна вимагає переглянути політику щодо "Північного потоку-2".

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Про це голова відомства заявив на брифінгу.

За його словами, Захід має задіяти дієві механізми впливу.

"Україна виходить з того, що на даний момент наші партнери і всі, хто опонує агресивній політиці РФ, повинні задіяти дієві механізми впливу на цю країну, включно із застосуванням санкцій та перегляд політики щодо будівництва газопроводу" Північний потік-2 ", - сказав Кулеба.

Зазнаяимо, уряд Німеччини заявив про отримання доказів отруєння Навального. Залишки отрути в організмі опозиціонера знайшли німецькі військові.

Нагадаємо, Європейський Союз пригрозив санкціями через отруєння Навального.

Також США можуть ввести санкції проти Росії через отруєння Навального.

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