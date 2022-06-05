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МЗС вимагає від спікера парламенту Угорщини довідку про психічний стан після критики Зеленського

Фото: спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер (magyarnemzet.hu)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство іноземних справ вимагає від спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера довідку про його психічний стан. Відомство вважає, що лише після цього можна оцінювати заяву політика щодо президента Володимира Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка в Facebook.

"МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці", - йдеться у повідомленні.

Також Ніколенко додав, що угорські політики продовжують виправдовувати злочини Росії, які вона скоює на території України.

"На превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що рішуча риторика Володимира Зеленського щодо західних лідерів викликана "якоюсь психічною проблемою".

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МЗСУгорщинаВолодимир Зеленський