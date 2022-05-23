МЗС про терміни вступу України в ЄС: наполягаємо на наданні кандидатства в червні

Надання статусу члена ЄС вже в червні стане "важливим сигналом для українців" з боку Європи. Водночас в Україні розуміють, що статус члена не є гарантією негайного вступу до Європейського союзу.

Про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву міністра-делегата Франції з європейських справ про довгостроковий ступ України до ЄС.

"Війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи. Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС - зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні", - сказав він.

За його словами, нині Україна - єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля.

"Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це - процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", - констатує Ніколенко..