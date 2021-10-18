RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС про ситуацію з місією ОБСЄ на Донбасі: спроба роздмухати збройний конфлікт

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України розцінює блокування роботи спостережної місії ОБСЄ на окупованому Донбасу як спробу роздмухати збройний конфлікт. А також як елемент російських зусиль по руйнуванню мінських угод.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, дії з перешкоджання роботі місії ОБСЄ є неприпустимими.

"Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку - елемент триваючих зусиль РФ щодо руйнування мінських домовленостей і роздмухування збройного конфлікту", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що раніше Росія вже закрила місію спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" з російського боку кордону. А рішення Постійної ради ОБСЄ направлено на забезпечення мандата Спеціальної моніторингової місії на всій території України.

"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов'язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їх пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, гарантувати безпеку", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях в Донецьку та Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄМЗСДонбас