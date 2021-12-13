МЗС Швеції пригрозило РФ серйозною реакцією у разі агресії проти України

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що подальша агресія Росії проти України може спричинити за собою жорстку реакцію. На її думку, необхідно зберігати європейський порядок безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter-аккаунт глави МЗС Швеції Анн Лінде.

"Об'єднана підтримка ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на засіданні Ради міністрів закордонних справ. Росія повинна привести ситуацію до деескалації. Подальша агресія зіткнеться з сильною реакцією. Необхідно зберегти європейський порядок безпеки", - написала Лінде.

Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Брюсселі. Під час якої, зокрема, обговорять нарощування та пересування військ і техніки на кордоні з Україною.

Зазначимо, сьогодні в Міністерстві закордонних справ РФ відповіли, чи збирається РФ нападати на Україну.

Додамо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною.