МЗС Румунії назвав заяви Кремля про присутність НАТО в країні, як "недоречні і безпідставні"

"МЗС нагадує, що присутність НАТО в союзних державах, яка є результатом рішень, прийнятих на найвищому рівні лідерами союзників і реалізованих відповідальними за це політичними і військовими структурами союзників, є строго оборонною реакцією на все більш агресивну поведінку Російської Федерації в Східному сусідстві, особливо з 2014 року, коли українська територія – Крим, була незаконно окупована Росією. Така поведінка продовжує посилюватися і сьогодні, незважаючи на спроби НАТО почати конструктивний діалог", - сказано в заяві.

У відомстві уточнили, що заклик до скорочення сил НАТО у всіх державах Північноатлантичного союзу, що приєдналися після 1997 року, включаючи війська, відповідно до вимог Москви "вже міститься в пропозиціях Росії з європейської безпеки, оприлюднених у грудні 2021 року".

"Це прохання вже було однозначно відхилене Північноатлантичним альянсом як неприйнятне як публічно, так і в діалозі НАТО з Росією і США-Росія відповідно. Таке прохання неприйнятне і не може бути предметом переговорів, враховуючи, що позиція стримування і оборони безпосередньо пов'язана і є невід'ємною частиною механізму колективної оборони НАТО, щодо якого ніяка третя країна не може мати права вето. Союзники рішуче заявили, що будуть продовжувати свою політику зміцнення безпеки і колективної оборони, в тому числі за допомогою присутності союзних військ на території східних союзників", - уточнили в МЗС Румунії.

У міністерстві підкреслили, що разом зі своїми союзниками Румунія буде і надалі рішуче підтримувати важливість зміцнення східного флангу.

"У зв'язку з цим румунська влада вітала недавні заяви США і Франції про намір розмістити війська в Румунії в рамках позиції стримування і оборони союзників. У той же час Румунія висловлює надію, що процес відкритого діалогу з Російською Федерацією в цей період продовжиться і призведе до деескалації ситуації в області безпеки на благо всього євроатлантичного простору", - резюмується в повідомленні.