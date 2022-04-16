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МЗС Росії чекає відповіді Джонсона на можливість обміну полонених британців на Медведчука

Фото: представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Олександр Мороз

У Міністерстві закордонних справ Росії чекають реакції британського прем'єра Бориса Джонсона на можливість обміну полонених британців на затриманого в Україні народного депутата Віктора Медвечука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС Росії.

Зазначимо, сьогодні дружина Медведчука Оксана Марченко звернулася до британської сторони з пропозицією просити прем'єр-міністра домогтися обміну полонених Ейдена Ейслена і Шона Пітера на Віктора Медведчука.

"Борис Джонсон, який з'їздив нещодавно до Києва, напевно в курсі долі підданих королівської величності. Не забариться з відповіддю ж. А Ліз Трасс розповість, що британці там в принципі робили", - зазначила представник МЗС Росії Марія Захарова.

Російська сторона заявляє, що британці здалися в полон у Маріуполі та воювали у складі української морської піхоти.

Нагадаємо, раніше українська сторона допускала можливість обміну Медведчука на українських військовополонених, якщо політик сам на це погодиться.

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