МЗС Росії висунуло умови для деескалації навколо України

Міністерство закордонних справ Росії висунуло умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною. Серед вимог Москви - виведення з української території іноземних військових інструкторів і озброєнь, а також відмова від навчань з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника МЗС Росії Марії Захарової.
За її словами, домогтися деескалації ситуації на кордоні з Україною можна досить швидко. Як зазначила представник МЗС РФ, для цього потрібно припинити постачання Україні озброєнь, відкликати західних військових радників та інструкторів.
"Припинити спільні навчання ЗСУ (Збройних сил України - ред.) і країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву Іноземні озброєння за межі української території", - додала Захарова.
Ще однією умовою для безпеки в регіоні представник російського МЗС назвала відмову НАТО від політики відкритих дверей. Вона запропонувала Україні відмовитися від вступу в Альянс і повернутися до "позаблокового" статусу. При цьому Захарова послалася на Декларацію про суверенітет України від 1991 року.
Нагадаємо, напередодні міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.
Зазначимо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков оцінив можливість ескалації з боку Росії.