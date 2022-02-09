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МЗС Росії висунуло умови для деескалації навколо України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії висунуло умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною. Серед вимог Москви - виведення з української території іноземних військових інструкторів і озброєнь, а також відмова від навчань з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника МЗС Росії Марії Захарової.

За її словами, домогтися деескалації ситуації на кордоні з Україною можна досить швидко. Як зазначила представник МЗС РФ, для цього потрібно припинити постачання Україні озброєнь, відкликати західних військових радників та інструкторів.

"Припинити спільні навчання ЗСУ (Збройних сил України - ред.) і країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву Іноземні озброєння за межі української території", - додала Захарова.

Ще однією умовою для безпеки в регіоні представник російського МЗС назвала відмову НАТО від політики відкритих дверей. Вона запропонувала Україні відмовитися від вступу в Альянс і повернутися до "позаблокового" статусу. При цьому Захарова послалася на Декларацію про суверенітет України від 1991 року.

Нагадаємо, напередодні міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.

Зазначимо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков оцінив можливість ескалації з боку Росії.

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