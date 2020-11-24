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МЗС Росії сумнівається у зближенні з США після інавгурації Байдена

Автор: РБК-Україна

Росія навряд чи може сподіватися на поліпшення відносин з США після інавгурації Джо Байдена (обраного президента). Причина - збіг поглядів на Росію серед демократів і республіканців.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає ТАСС.

За його словами, немає підстав розраховувати на динамічне покращення відносин, оскільки в американському мейнстрімі спостерігається тотальний збіг поглядів на сучасну Росію

"... (ці погляди, - ред.) не залишають шансів на рух по висхідній траєкторії, принаймні в середньостроковій перспективі", - заявив Рябков.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп вже розпорядився почати процедуру передачі влади Байдену. До цього федеральна влада оголосила про готовність передати владу Байдену - це стало першим кроком на шляху визнання командою Трампа поразки на виборах.

Зазначимо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що Байдена ще рано вітати з перемогою на президентських виборах в США. Він вважає, що коректніше буде дочекатися офіційного підбиття підсумків.

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