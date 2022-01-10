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МЗС Росії про переговори в Женеві: до компромісів мають готуватися США

Автор: Сергей Новиков

Російська сторона виключає можливість компромісів на переговорах з США щодо так званих "гарантій безпеки", які проходять в Женеві. Як заявив глава російської делегації Сергій Рябков, до них мають готуватися американські партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"До компромісів повинна готуватися американська сторона. Російська сторона приїхала сюди з чіткою позицією, яка містить ряд елементів, на мій погляд, цілком зрозумілих і сформульованих настільки чітко, в тому числі на вищому рівні, що відхилень від цих наших підходів просто не може бути", - заявив Рябков.

Нагадаємо, сьогодні вранці на території постійного представництва США при женевському відділенні ООН розпочався основний раунд переговорів. Однією з вимог Москви є відмова від подальшого розширення НАТО, в тому числі за рахунок України.

Напередодні відбулася робоча вечеря з главою американської делегації Венді Шерман. За її підсумками Рябков заявив, що розмова була складною, але діловою.

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